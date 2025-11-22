Ο Φρίντριχ Μερτς, καγκελάριος της Γερμανίας, δήλωσε ότι κατέστησε σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει ενεργά σε οποιαδήποτε διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η τοποθέτηση αυτή έγινε, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ των δύο ηγετών το βράδυ της Πέμπτης.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία.