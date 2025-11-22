Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η τρέχουσα πρότασή του για ειρήνη στην Ουκρανία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας δεν είναι η τελική του προσφορά, με το σχόλιό του να έρχεται την ώρα που η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον δηλώνουν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγματεύσεις, αλλά χρειάζεται «περισσότερη δουλειά».

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο. Ωστόσο, απάντησε «όχι» όταν ρωτήθηκε αν αυτή ήταν η τελική του προσφορά.

Οι Ευρωπαίοι και άλλοι δυτικοί ηγέτες έσπευσαν να καταλήξουν σε μια συντονισμένη απάντηση στο αίτημα του Τραμπ προς την Ουκρανία να αποδεχτεί το 28 σημείων σχέδιο ειρήνης με τη Ρωσία μέχρι την Πέμπτη.

Κρίσιμες συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα

Όπως έγινε γνωστό, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ. «Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

We welcome the continued US efforts to bring peace to Ukraine. The initial draft of the 28-point plan includes important elements that will be essential for a just and lasting peace. We believe therefore that the draft is a basis which will require additional work. We are… pic.twitter.com/2bXQDZZumO — António Costa (@eucopresident) November 22, 2025

Στη Γενεύη ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Ρόιτερς. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Ανήσυχοι οι Ευρωπαίοι για την πρόταση Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο ότι το 28-σημείων σχέδιο των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από το 2022, αποτελεί μια βάση που «απαιτεί επιπλέον εργασία».

Ειδικότερα οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των Επτά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν ακόμα ότι οι Ευρωπαίοι παραμένουν: «Σαφείς επί της αρχής ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Οι ηγέτες δήλωσαν ότι «ανησυχούν για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας», οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις.

«Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρήνη στην Ουκρανία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κοινό ανακοινωθέν.

Οι ηγέτες πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη τους.