Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, καθώς και αξιωματούχων της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει στη Γενεύη το βράδυ, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται αύριο.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να έχουν επαφές με Ρώσους αξιωματούχους στο προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Ρόιτερς, η Ιταλία θα εκπροσωπηθεί στη Γενεύη από τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο, ο οποίος θα συμμετάσχει στις αυριανές συνομιλίες.