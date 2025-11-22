Με τη συνδρομή των Ιπτάμενων Ιατρών του ΕΚΑΒ, δύο ασθενείς που υπέστησαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια ύστερα από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών μεταφέρθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Αθήνα με αεροσκάφος C-130. Από εκεί διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιταλίας, όπου θα υποβληθούν σε επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.

Το ζευγάρι, ηλικίας 65 και 55 ετών, από τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μετά τη διακομιδή του από το νοσοκομείο Έδεσσας. Περίπου στις 7 μ.μ. έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου τους παρέλαβε η ειδική ομάδα του ΕΚΑΒ για τη συνέχεια της αερομεταφοράς.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες… pic.twitter.com/li9r692AcQ — Marios Themistocleous (@mthemisto) November 21, 2025

Μέσω Αθήνας, οι ασθενείς αναχώρησαν για την Ιταλία, με προορισμό νοσοκομεία της Ρώμης και της Πίζας, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι σωτήριες μεταμοσχεύσεις.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την άμεση κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και των υπηρεσιών υγείας. Όπως ανέφερε, «ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος».

Ο κ. Θεμιστοκλέους πρόσθεσε πως «οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας», εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στη συντονισμένη αυτή επιχείρηση.