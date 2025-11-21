Συναγερμός έχει σημάνει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έπειτα από την εξαιρετικά σοβαρή περιπέτεια ενός ζευγαριού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, μετά από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ηλικίας 65 ετών, και η γυναίκα, 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια και η κατάστασή τους θεωρείται κρίσιμη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι κατανάλωσε τα μανιτάρια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως πρόκειται για είδος τοξικό, το οποίο προκάλεσε τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους.

Ο ΕΟΜ έχει κινητοποιηθεί για την άμεση εξεύρεση μοσχεύματος, καθώς και οι δύο ασθενείς χρειάζονται επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάστασή τους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο συντονισμός με διεθνή κέντρα μεταμοσχεύσεων.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση κατάλληλου κέντρου στην Ιταλία, με στόχο –σύμφωνα με αρμόδιες πηγές– η διακομιδή του ζευγαριού να πραγματοποιηθεί μέσα στην ημέρα, εφόσον εξασφαλιστεί η απαραίτητη ιατρική υποστήριξη.