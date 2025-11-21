Νέες αντιδράσεις από την Άγκυρα προκαλεί ο συμπληρωματικός χάρτης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που υπέβαλε η Ελλάδα στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικώ κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει το σχέδιο για την επιβολή «τετελεσμένων» και επανέρχεται στις γνωστές διεκδικήσεις της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην πλατφόρμα ΔΜΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμφανίστηκε ανανεωμένος ελληνικός χάρτης για τη Θαλάσσια Χωροταξία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο χάρτης αυτός παραβιάζει τα θαλάσσια δικαιώματα της Τουρκίας.

Η τουρκική πλευρά κατηγορεί την Ελλάδα ότι αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιχειρεί να επιβάλει, μέσω της ΕΕ, μια μη ανακηρυγμένη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας ως μέσο τον χάρτη της ΔΜΠ. Η Άγκυρα απορρίπτει την ενέργεια αυτή, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και τετελεσμένο γεγονός.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε κοινοποιήσει τη νομική της θέση για τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Σύμφωνα με την τουρκική θέση, η απεικονιζόμενη από την Ελλάδα ΑΟΖ στον νέο χάρτη επικαλύπτει περιοχές που ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ελληνικές επιδιώξεις για χάραξη ΑΟΖ και εξωτερικών ορίων υφαλοκρηπίδας χωρίς συμφωνία με τα γειτονικά κράτη αποτελούν μονομερείς και παράνομες ενέργειες, οι οποίες, όπως τονίζει, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.