Μια πρωτοποριακή πλατφόρμα και ένας ολοκληρωμένος χάρτης σεισμικού κινδύνου δημιουργούνται με στόχο την πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk), ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανισμών που προωθεί την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.

Μέσα από τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων από όλη την Ευρώπη, η πλατφόρμα προσφέρει διαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα και εκθέσεις για ευρωπαϊκά κτίρια, αξιολογώντας την ευαλωτότητα και την ευπάθειά τους. Παράλληλα, παρέχει μοντέλα απόκρισης σε σεισμούς, σενάρια καταστροφών και άλλα χρήσιμα εργαλεία για την προστασία υποδομών.

Ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας, που συντάσσεται από σεισμολόγους και μηχανικούς, χωρίζει τις περιοχές σε ζώνες κινδύνου. Οι ζώνες αυτές καθορίζουν τις απαιτήσεις για αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων και τεχνικών έργων, βοηθώντας στην προετοιμασία των πόλεων και των κοινοτήτων.

Σύνδεση με την Ελλάδα

Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά στην κοινοπραξία EFEHR και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μοντέλων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την επικαιροποίηση του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας, ο οποίος χωρίζει τον ελληνικό χώρο σε τρεις κύριες ζώνες:

Περιοχές με σχετικά χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα.

Περιοχές με μέση σεισμική επικινδυνότητα.

Περιοχές με υψηλή σεισμική επικινδυνότητα.

Οι περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο στην Ελλάδα περιλαμβάνουν κυρίως την Αττική και τα νησιά του Αιγαίου, όπου η λήψη προληπτικών μέτρων είναι κρίσιμη.

Παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στην Ευρώπη, οι χώρες με τον μεγαλύτερο σεισμικό κίνδυνο είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αλβανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Πόλεις όπως η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη, η Νάπολη και το Βουκουρέστι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες σεισμικές απειλές.

Σύμφωνα με στοιχεία της κοινοπραξίας EFEHR και τη βάση δεδομένων EM-DAT, οι σεισμοί στον 20ό αιώνα προκάλεσαν πάνω από 200.000 θανάτους στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην Ιταλία (1908, 1915) και στην Τουρκία (1939).