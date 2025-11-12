Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε ξανά την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμικότητά της και στο παρελθόν, τη δεκαετία του ’50, είχε δώσει ισχυρό σεισμό με θύματα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η νέα σεισμική δόνηση υπολογίζεται στα 5,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 16,7 χλμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης (12/11) ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ έπληξε την Κύπρο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονη κατακόρυφη σεισμική κίνηση, καθώς το επίκεντρο βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη.

«Ήταν πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, κυριάρχησε η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα πετάγονται στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, γεγονός που, όπως σημείωσε, «είναι θετικό» για την εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας.

Δεν υπήρξαν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι αρχές της Πάφου βρίσκονταν σε επιφυλακή και παρακολουθούσαν την εξέλιξη του φαινομένου.