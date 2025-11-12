Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο.

Οι πρώτες αναφορές από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναφέρουν πως ο σεισμός είχε ως επίκεντρο περιοχή 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού και 18 χιλιόμετρα βόρια της Πάφου. Το εστιακό βάθος ήταν 21,2 χιλιόμετρα.

Οι μετασεισμοί που ακολούθησαν με διαφορά λίγων λεπτών ήταν 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ και 4,7 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, καθώς ήχησαν συστήματα συναγερμού, σύμφωνα με το sigmalive.gr, ενώ υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Λέκκας: Οι μετασεισμοί είναι θετικοί για την εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονη κατακόρυφη σεισμική κίνηση, καθώς το επίκεντρο βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη.

«Ήταν πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, κυριάρχησε η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα πετάγονται στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, γεγονός που, όπως σημείωσε, «είναι θετικό» για την εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι αρχές της Πάφου βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.