Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
Οι συριακές αρχές πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στοχεύοντας πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους
Η Ουγγαρία υποστήριξε ότι έλαβε «επ’ αόριστον εξαίρεση», ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η εξαίρεση ισχύει μόνο για έναν χρόνο
Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε μια ομάδα Παλαιστίνιων χωρικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί σε μια προσπάθεια να μαζέψουν ελιές κοντά σε έναν εβραϊκό οικισμό, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. Δύο εργαζόμενοι του πρακτορείου Reuters, μια δημοσιογράφος και ένας σύμβουλος ασφαλείας που την συνόδευε, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους άνδρες […]
Οι κρισιμότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται η κρίσιμης σημασίας πόλη Πόκροφσκ
Οι κάτοικοι της σουδανικής πόλης Ελ Ομπέιντ, στη στρατηγικής σημασίας περιοχή του Κορντοφάν, ζουν αυτό το Σαββατοκύριακο με τον φόβο μιας επίθεσης των παραστρατιωτικών, οι οποίοι κατέλαβαν πρόσφατα την τελευταία μεγάλη πόλη του γειτονικού Νταρφούρ που δεν είχαν μέχρι τώρα υπό τον έλεγχό τους.