Σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ περιμένει στην περιοχή του Αιγαίου ο τούρκος καθηγητής γεωλογίας Σουλεϊμάν Παμπάλ, ο οποίος αξιολογώντας τις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ είπε ότι «υπάρχει μια αφύσικη κατάσταση».

Σε συνέντευξή του στο CNN Turk κάνει λόγο για μια σεισμική καταιγίδα στην περιοχή που προκαλεί φόβο στους κατοίκους. «Βιώνουμε μια αφύσικη κατάσταση» είπε, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των σεισμών έχει ξεπεράσει τις δεκαπέντε χιλιάδες.

«Σεισμοί μεγέθους 4-5 και μικρότερου μεγέθους συνεχίζουν να συμβαίνουν κάθε μέρα», είπε προσθέτοντας ότι «βιώσαμε δύο σεισμούς μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Αυτοί συνέβησαν στο ρήγμα Σιντίργκι στη ζώνη ρηγμάτων Σιμάβ κοντά στο Σιντίργκι».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «είναι λάθος να θεωρούμε ότι πρόκειται για την ίδια γραμμή ρηγμάτων».

«Δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή ρηγμάτων», είπε και πρόσθεσε ότι η υποκείμενη πραγματικότητα αυτών των καταιγίδων είναι τα συστήματα ελληνικού και του κυπριακού Τόξου, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά μήκος της γραμμής Κρήτης-Ρόδου, όπου η νότια αφρικανική πλάκα υποχωρεί κάτω από την πλάκα της Ανατολίας.

Οι σεισμοί μετατοπίζονται ανατολικά

Το 2011 και νωρίτερα φέτος (τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο), βιώσαμε αυτή την «σεισμική καταιγίδα» σε μεγαλύτερη κλίμακα στο Αιγαίο είπε ο Παμπάλ για να επισημάνει ότι αυτή η κίνηση έχει τώρα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά. Η σεισμική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μαγματική δραστηριότητα στην περιοχή εκδηλώνεται ως «σεισμική καταιγίδα».

Συνέβη το 2011. Συνέβη και πριν, γύρω από τη Σαντορίνη, το 1956. Με άλλα λόγια, σεισμικές καταιγίδες που σχετίζονται με μαγματική δραστηριότητα συμβαίνουν σε αυτό το όριο της πλάκας, στη γραμμή σύγκρουσης μεταξύ της Αφρικής στο νότο και της Ανατολίας στο βορρά, στη ζώνη υποβύθισης και στις περιοχές πάνω από την άκρη της υποβυθιζόμενης πλάκας.

Όπως υπογράμμισε, η δραστηριότητα που εντοπιζόταν το προηγούμενο διάστημα στο Αιγαίο φαίνεται τώρα να μετακινείται προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τη δυτική Τουρκία. «Η σεισμική ενέργεια στην περιοχή της Σινδργκί είναι πιθανό να αποτελεί προειδοποιητικό στάδιο για κάτι μεγαλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπάρχει μια ανησυχητική κατάσταση για το μέλλον. Είναι η εξής όπως περιέγραψε ο ίδιος: από το 300 μ.Χ. έχουν σημειωθεί επτά σεισμοί μεγέθους 7,5-8 κατά μήκος της γραμμής Κρήτης-Ρόδου. Πρόκειται για μια περιοχή που προκαλεί μεγάλους σεισμούς σε μια γραμμή σύγκρουσης πλακών.

Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι αυτή η δραστηριότητα στο βορρά μπορεί να θεωρηθεί ως προπαρασκευαστική φάση για ακόμη μεγαλύτερους σεισμούς στην περιοχή αυτή.

Μεγάλες φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί στο Αιγαίο Πέλαγος

1613 π.Χ. – Μινωική έκρηξη. Την άνοιξη του 1613 π.Χ. έγινε η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα τα τελευταία τουλάχιστον 10.000 χρόνια, η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Τα πρώτα 24ωρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σταμάτησε κάθε είδος ζωής σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων. Καταστράφηκαν ολόκληρα νησιά ενώ κατά τη διάρκεια του φαινομένου δημιουργήθηκε η καλδέρα της Σαντορίνης.

365 μ.Χ. Ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει συμβεί στην καταγεγραμμένη ιστορία της Μεσογείου εκδηλώθηκε στα δυτικά της Κρήτης τον Ιούλιο του 365 μ.Χ. με εκτιμώμενο μέγεθος 8,5 Ρίχτερ. Ακολούθησε τσουνάμι, χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Δυτική Κρήτη ανυψώθηκε κατά 9 μέτρα ενώ τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν μέχρι και τα παράλια της Αφρικής. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Μαρκελλίνου ο οποίος μεταξύ άλλων γράφει πως «τα πλοία ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών». Ο σεισμός αυτός αποτελεί σταθμό στην ιστορία της σεισμολογίας και προσελκύει διαχρονικά το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον.

1303- Ενας εξίσου ισχυρός, καταστροφικός σεισμός, που χαρακτηρίζεται βίαιος στην κλίμακα Μερκάλι εκδηλώθηκε στην Κρήτη το 1303.

Συνοδεύτηκε από τσουνάμι, ύψους πολλών μέτρων, το οποίο έφτασε στην Αλεξάνδρεια προκαλώντας πλημμύρα και παρασύροντας τα καράβια σε απόσταση έως και 3 χιλιομέτρων από τη θάλασσα, μέσα στην ενδοχώρα. Προκάλεσε βλάβες ακόμη και στη μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου.

1650- Εκρηξη Κολούμπο. Περίπου επτά χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, το Κολούμπο αναδύθηκε από τη θάλασσα και άρχισε να εκτοξεύει πυρακτωμένη λάβα. Σύννεφα καπνού, φωτιές και αστραπές γέμιζαν τον ουρανό ενώ ακολούθησε τοσυνάμι με κύματα ύψους ακόμη και 20 μέτρων. Ενας τεράστιος κρότος ακούστηκε σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων, ελαφρόπετρα και τέφρα έπεσαν στα γύρω νησιά ενώ δηλητηριώδεις εκλύσεις που συνεχίζονταν επί μήνες προκάλεσαν τον θάνατο 70 ανθρώπων.