Ο σάλος στο τουρκικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται, με νέες υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού να προκαλούν έντονη ανησυχία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (PFDK) ανακοίνωσε τις ποινές για τους παίκτες που ενεπλάκησαν σε σχετικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, από τους 282 παίκτες της Β’ Κατηγορίας που εξετάστηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν. Η διάρκεια των ποινών κυμαίνεται από 45 ημέρες έως έναν χρόνο, με τα ονόματα να δημοσιοποιούνται επισήμως.

Η ξεχωριστή περίπτωση του Αϊντεμίρ

Ο Καμπέρκ Αϊντεμίρ αποτελεί εξαίρεση. Ο ποδοσφαιριστής δεν έλαβε νέα ποινή, επειδή είχε ήδη τιμωρηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 με ένα έτος στέρησης δικαιωμάτων. Το PFDK έκρινε ότι δεν απαιτείται επιπλέον κύρωση.

Η απόφαση του Συμβουλίου δείχνει την αυστηρή στάση των τουρκικών αρχών απέναντι στον στοιχηματισμό και επιβεβαιώνει ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι ανεκτά. Οι αρχές προσπαθούν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του αθλήματος.

Κίνδυνος για υποβιβασμό ομάδων

Οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εδώ. Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενάντια στις ίδιες τους τις ομάδες.

Αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, η τιμωρία θα αφορά ολόκληρο τον σύλλογο και όχι μόνο τα πρόσωπα. Ο υποβιβασμός θεωρείται πιθανό σενάριο σε περίπτωση επαλήθευσης των στοιχείων.

Αίτημα για παράταση στη μεταγραφική περίοδο

Παράλληλα, η TFF σχεδιάζει να ζητήσει από τη FIFA παράταση 15 ημερών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Στόχος είναι οι ομάδες να καλύψουν τα κενά που προκύπτουν από τις τιμωρίες και τις πιθανές ανακατατάξεις.