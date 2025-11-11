Το ποδόσφαιρο στην Τουρκία κλυδωνίζεται ξανά εξαιτίας εξωαγωνιστικών θεμάτων, καθώς αποκαλύφθηκε σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη Δευτέρα (10/11), η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (TFF) δημοσιοποίησε 1.024 ποδοσφαιριστές υπό έλεγχο, εκ των οποίων 27 αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία.

Ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ φέρεται να περιλαμβάνεται στη λίστα και αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Τουρκίας για τους προσεχείς αγώνες των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Ο ίδιος διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή μέσω social media.

Οι 27 ποδοσφαιριστές της πρώτης κατηγορίας τέθηκαν σε αναστολή, ενώ άλλοι 77 από τη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται υπό έλεγχο. Τα παιχνίδια συνεχίζονται κανονικά, παρά τις επιπτώσεις για παίκτες και ομάδες.

Τον προηγούμενο μήνα, η TFF έθεσε σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές για 8 έως 12 μήνες λόγω φερόμενης συμμετοχής τους σε παράνομα στοιχήματα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το όνομά μου συμπεριλήφθηκε στον φάκελο λόγω μιας στοιχηματικής συναλλαγής που έγινε πριν από περίπου πέντε χρόνια και δεν αφoρούσε δική μου ομάδα. Έκτοτε, δεν έχω στοιχηματίσει ούτε έχω οποιαδήποτε σχέση με το θέμα αυτό», σύμφωνα με τον παίκτη της Γαλατάσαραϊ.