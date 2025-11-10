Σοκάρουν τα νέα δεδομένα για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Μία ημέρα μετά τη γνωστοποίηση πως 600 ποδοσφαιριστές κατέθεσαν στην Interpol, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημοσιοποίησε λίστα 1.024 παικτών που παραπέμπει στο πειθαρχικό συμβούλιο επαγγελματικού ποδοσφαίρου για συμμετοχή σε στοιχήματα.

Η ομοσπονδία ανέβαλε την 3η και 4η κατηγορία για δύο εβδομάδες, ενώ η 1η και 2η συνεχίζουν κανονικά.

Παράλληλα, θα επανεξετάσει τις υποθέσεις 47 παικτών που φέρονται να στοιχημάτισαν μόνο μία φορά, με βάση νεότερες πληροφορίες.

Επιπλέον, η ομοσπονδία θα ζητήσει από τη FIFA παράταση 15 ημερών στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ώστε οι ομάδες να καλύψουν τα κενά στο ρόστερ τους.

Τη λίστα με τους 1.024 ποδοσφαιριστές μπορείτε να τη δείτε εδώ. Από τους συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστές, οι 27 είναι πρώτης κατηγορίας.