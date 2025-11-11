Σε δηλώσεις του στα «ΝΕΑ» στο περιθώριο του Athens Security Forum 2025, ο Αναπληρωτής Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Χαβιέρ Κολομίνα, υπογράμμισε τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια της Συμμαχίας.

Όπως ανέφερε «νομίζω ότι ζούμε σε πολύ ασταθή χρόνια. Το σύνολο των προκλήσεων και των απειλών που βλέπουμε είναι πραγματικά μεγαλύτερο από ποτέ. Βλέπουμε μεγάλες απειλές που προέρχονται από τη Ρωσία, από την τρομοκρατία, προκλήσεις που προέρχονται από την Κίνα, από τη Βόρεια Κορέα, από το Ιράν. Διάδοση όπλων, συμβατική και πυρηνική αστάθεια σε πολλούς τομείς. Παράνομη μετανάστευση, κλιματική αλλαγή. Είναι δύσκολο να διαλέξω μία και στην πραγματικότητα ο ρόλος του οργανισμού που εκπροσωπώ δεν είναι να διαλέξει ανάμεσα στις προκλήσεις και τις απειλές.

Είναι να είναι έτοιμος και να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές και τις προκλήσεις που βλέπουμε μπροστά μας»

Σε ερώτηση των «Νέων» για το αν θεωρεί ότι τα τελευταία νέα σχετικά με την ενέργεια και το Αιγαίο Πέλαγος θα κλιμακώσουν την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απάντησε: «Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τους συμμάχους μας, και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοί μας, είναι στην πραγματικότητα να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, να βρούμε μέσες λύσεις όπου ο καθένας θα μπορούσε να διαπραγματευτεί τις θέσεις του. Και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε στο τραπέζι του Συμβουλίου Βορειοατλαντικών Χωρών, ακόμη και μερικές φορές, διμερείς, διαφωνίες.

Αυτό που ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας είναι να εργαστούν για τη συλλογική μας άμυνα και μέχρι στιγμής, έχουμε σημειώσει εξαιρετική επιτυχία. Φυσικά, αυτό είναι ένα διμερές, ζήτημα. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται, από τις ελληνικές αρχές περισσότερο παρά από έναν εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ».

Σε ερώτηση αν θα έλεγε ότι είναι “πονοκέφαλος” για τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ απάντησε «Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Νομίζω και oι δύο η Αθήνα και η Άγκυρα συνεργάζονται πολύ καλά

μαζί μας είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ασφάλειά μας. Και όπως λέω συχνά, στο τέλος, το καλύτερο σενάριο είναι να έχουμε όλους τους συμμάχους μας μαζί στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο. Να συζητούν μαζί τη συλλογική μας άμυνα, και να προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους σε ένα, συλλογικό, , τραπέζι».