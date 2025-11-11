Το Athens Security Forum, η κορυφαία ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), φιλοξενείται στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2025 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μια εξαιρετικά κομβική για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ασφάλεια συγκυρία και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ανακατατάξεις στην ήπειρο μας και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Athens Security Forum 2025 σε συνεργασία με ΤΑ ΝΕΑ θα διερευνήσει πως περιφερειακοί παράγοντες, κρατικοί και μη, επανατοποθετούνται σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Στην ατζέντα του θα βρεθούν ζητήματα στρατηγικής, αλληλεξάρτησης, συσχετισμού δυνάμεων, και θα εξετασθεί πως η μεταβαλλόμενη δυναμική ισχύος αναδιαμορφώνει το περιβάλλον ασφαλείας στη νότια Ευρώπη.
«Θα αναλυθούν διαστάσεις τις οποίες δεν πήγε το μυαλό μας ότι υπάρχουν»
»Υπάρχει θέμα για το τι είδους θέμα έχει ανοίξει, αν είναι η ιστορία ενός παραποιημένο βίντεο, αν είναι κάτι διαφορετικό, αν είναι ένα απλό λάθος. Σε κάθε περίπτωση πώς κολλάει με την σημερινή εκδήλωση; Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τίποτα δεν μένει κρυφό τελικά. Αργά ή γρήγορα όλα βγαίνουν στο φως.
»Και αν βγαίνουν στο φως θέματα όπως αυτό που έχει να κάνει με μερικά δευτερόλεπτα παρέμβασης σε ένα ηχογραφημένο ή σε ένα βιντεοσκοπημένο ρεπορτάζ, φανταστείτε πόσο δεν μένει πίσω και κάτω από το φως η ιστορία της διπλωματίας, της εξωτερικής πολιτικής, των θεμάτων ασφάλειας.
»Καμιά φορά γελάω όταν ακούω ή διαβάζω για μυστική διπλωματία. Δηλαδή αυτά μπορεί να υπήρχαν πριν από 50, 60, 70 χρόνια, Δεν υπάρχουν σήμερα για λόγους που όλοι μπορούμε να φανταστούμε.
»Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι επειδή δεν υπάρχει τίποτα μυστικό και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, ότι τις επόμενες δύο μέρες από αυτά που θα ακούσουμε θα γίνουμε σοφότεροι, ενδεχομένως θα πέσει φως σε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε και θα τα μάθουμε και σε κάθε περίπτωση, θα αναλυθούν διαστάσεις τις οποίες δεν πήγε το μυαλό μας ότι υπάρχουν.
Λοιπόν, επειδή όλοι φαντάζομαι ότι θέλετε να ακούσετε τη συζήτηση με τον Υπουργό και μετά με τους εξαίρετους ομιλητές που υπάρχουν στην εκδήλωση, θα σας ευχαριστήσω πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και ελπίζω να έχουμε την ίδια εμφάνιση – παρουσία και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ».
Θα συμμετάσχουν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους:
· Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Αμυνας
· Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
· Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
· Javier Colomina, Βοηθός Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφαλείας, Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τον Νότο
· Jonathan R.Cohen, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, Διακεκριμένος Εταίρος για τη Διεθνή Ασφάλεια, RUSI
· Dr.Mark Speich, Γενικός Γραμματέας,Konrad-Adenauer-Stiftung
· Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,Υφυπουργός Εξωτερικών
· Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία
· Δημήτρης Καιρίδης, Πρώην Υπουργός, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
· Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών
· Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού
· Klaus Welle, Επικεφαλής Ακαδημαϊκού Συμβουλίου,Wilfried Martens Center
· Matej Šimalčík, Εκτελεστικός Διευθυντής, Central European Institute of Asian Studies
· Dr Rao Swasti, Associate Professor and Associate Dean for Global Initiatives at O.P.Jindal Global University, India
· Dr. Burcu Ozcelik, Ανώτερη Ερευνητική Εταίρος για την Ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, RUSI
