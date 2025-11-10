Το Athens Security Forum, η κορυφαία ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), διοργανώνεται φέτος (11-12 Νοεμβρίου 2025 Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) σε μια εξαιρετικά κομβική για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ασφάλεια συγκυρία και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ανακατατάξεις στην ήπειρο μας και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο σταυροδρόμι των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναθεώρηση στρατηγικών προτεραιοτήτων, συμμαχιών και αντίληψης απειλών.
Το Athens Security Forum 2025 σε συνεργασία με ΤΑ ΝΕΑ θα διερευνήσει πως περιφερειακοί παράγοντες, κρατικοί και μη, επανατοποθετούνται σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Στην ατζέντα του θα βρεθούν ζητήματα στρατηγικής, αλληλεξάρτησης, συσχετισμού δυνάμεων, και θα εξετασθεί πως η μεταβαλλόμενη δυναμική ισχύος αναδιαμορφώνει το περιβάλλον ασφαλείας στη νότια Ευρώπη.
Θα συζητήσουν για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα έγκυροι αναλυτές, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά ιδρύματα.
Το Φόρουμ υποστηρίζεται από τους ακόλουθους οργανισμούς: NATO, Konrad Adenauer Stiftung (Γερμανία), Hanns Seidel Stiftung (Γερμανία), Wilfried Martens Center (Βρυξέλλες), Columbia University (Η.Π.Α.), RUSI (Βρετανία), PRIO (Νορβηγία).
Θα συμμετάσχουν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους:
· Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών
· Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Αμυνας
· Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
· Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
· Javier Colomina, Βοηθός Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφαλείας, Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τον Νότο
· Jonathan R.Cohen, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, Διακεκριμένος Εταίρος για τη Διεθνή Ασφάλεια, RUSI
· Dr.Mark Speich, Γενικός Γραμματέας,Konrad-Adenauer-Stiftung
· Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου,Υφυπουργός Εξωτερικών
· Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία
· Δημήτρης Καιρίδης, Πρώην Υπουργός, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
· Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών
· Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού
· Klaus Welle, Επικεφαλής Ακαδημαϊκού Συμβουλίου,Wilfried Martens Center
· Matej Šimalčík, Εκτελεστικός Διευθυντής, Central European Institute of Asian Studies
· Dr Rao Swasti, Associate Professor and Associate Dean for Global Initiatives at O.P.Jindal Global University, India
· Dr. Burcu Ozcelik, Ανώτερη Ερευνητική Εταίρος για την Ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, RUSI
Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ
