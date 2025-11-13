Η υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού στην Τουρκία, ξεκίνησε όταν περισσότεροι από 1.000 παίκτες από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες τέθηκαν υπό εξέταση και παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Ήδη ο Ερέν Ελμαλί της Γαλατάσαραϊ φέρεται να περιλαμβάνεται στη λίστα και αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Τουρκίας για τους προσεχείς αγώνες των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Σειρά τώρα πήρε ο συμπαίκτης του -και μέλος της Εθνικής Τουρκίας Κ21- Μπαλτατσί, που θα βρεθεί εκτός δράσης για εννέα ολόκληρους μήνες!

Μεταξύ των τιμωρημένων ξεχωρίζουν τρεις ποδοσφαιριστές ομάδων της Super Lig:

Έρεν Ελμαλί (Γαλατασαράι) – 45 ημέρες αποκλεισμός

Μετεχάν Μπαλτατζί (Γαλατασαράι) – 9 μήνες αποκλεισμός