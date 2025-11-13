Μετά το σκάνδαλο στην Τουρκία με παράνομους στοιχηματισμούς από διαιτητές και ποδοσφαιριστές, ανάλογη υπόθεση ταράζει και τη Ρουμανία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα prosport, πέντε ποδοσφαιριστές της νεοφώτιστης Μεταγκλόμπους Βουκουρεστίου ερευνώνται για πονταρίσματα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ εναντίον της ίδιας τους της ομάδας !

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έπεισαν υπάλληλο του συλλόγου να ανοίξει λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία ώστε να ποντάρουν χωρίς να φαίνονται τα ονόματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στοιχημάτισαν σε συγκεκριμένο ματς με την Οτελούλ Γκαλάτι πως η ομάδα τους θα δεχόταν τρία γκολ ή περισσότερα – κάτι που συνέβη ήδη από το ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν 3-0.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, ενώ η ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αποκλεισμό της ομάδας από το πρωτάθλημα.