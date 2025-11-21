Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον 23χρονο που κατηγορείται για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν από το αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τη συνήγορο του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, η διαφωνία μεταξύ των Αρχών σχετικά με την προφυλάκισή του «λύθηκε υπέρ της θέσης του εισαγγελέα για μη επιβολή προσωρινής κράτησης». Οι περιοριστικοί όροι που προτάθηκαν περιλαμβάνουν απαγόρευση διαμονής σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε Αστυνομικό Τμήμα τρεις φορές τον μήνα, καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Η συνήγορος χαρακτήρισε τους όρους αυτούς «ιδιαιτέρως σκληρούς και δυσανάλογους» σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του νεαρού. Ωστόσο, σημείωσε ότι η απόφαση για την αποφυλάκισή του ελήφθη «δικαίως», επαναλαμβάνοντας πως ο 23χρονος «δεν είχε καμία εμπλοκή» στην υπόθεση.

Η κ. Μπέρκη πρόσθεσε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η ποινική δίωξη «δεν ήταν τέτοια που να στοιχειοθετούν την κατηγορία αυτή καθεαυτή» και υπογράμμισε πως τα γεγονότα που εξετάζονται «δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διάπραξη των κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων» που του αποδίδονται.