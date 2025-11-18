Παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη ο άντρας που κατηγορείται ότι έκρυψε τα όπλα μετά τους πυροβολισμούς στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο δικηγόρος του, από την πλευρά του, μιλάει για μυστήριο καθώς αστυνομικοί λένε πως ήταν στο ΑΤ Φαιστού εκείνη την ώρα, άρα δεν θα μπορούσε να μαζέψει τα όλα του μακελειού.

Το προφίλ του 58χρονου

Ο άντρας που παραδόθηκε και συνελήφθη είναι ο αδελφός της 56χρονης Ε.Φ. που σκοτώθηκε και πατέρας των αδερφών Φ.

Λίγο μετά το μακελειό, είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Live News:

«Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω, όλους τους έχουν βάλει μέσα. Το σπίτι ήταν ανατιναγμένο, αν σας ανατινάξουν το σπίτι, τι θα κάνεις; Να πολεμάς τόσα χρόνια να φτιάχνεις ένα σπίτι και τελευταία στιγμή που είναι να μπεις μέσα, να πάνε να στο ανατινάξουν. Σοκαρίστηκα, πήρα κατευθείαν την Αστυνομία τηλέφωνο και αγανάκτησα για να έρθει. Φοβόμαστε, λέει, να έρθουμε. Δεν έχουμε με άλλους σε όλο το νησί πρόβλημα. Εμείς είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι», είχε πει μεταξύ άλλων.

Οι εξελίξεις έρχονται στην σκιά της απόφασης για τον 23χρονο φερόμενο ως βομβιστή, με το κλίμα στα Βορίζια να μυρίζει «μπαρούτι», ενώ τα όπλα ακόμα αναζητούνται.

