Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απόφαση για την απελευθέρωση με περιοριστικούς όρους, πάρθηκε μετά από τη διαφωνία Ανακρίτριας και Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ο όρος του κατ’ οίκον περιορισμού, ενώ του ζητήθηκε να παραδώσει και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Ο 23χρονος αντιμετώπιζε βαρύτατες κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας, χωρίς όμως να διαθέτει την εμπειρία ή τις τεχνικές γνώσεις για την κατασκευή της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τηλεφωνικές επικοινωνίες του 23χρονου και συγγενικών του προσώπων, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία για την οργάνωση και εκτέλεση της επίθεσης.

Ο οπλισμός και οι ταυτοποιήσεις

Αναφορικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, οι Αρχές εκτιμούν ότι απομακρύνθηκαν από πρόσωπα τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας μετά το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η χρήση έξι όπλων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι κάτοχοί τους. Ωστόσο, η ανεύρεση του οπλισμού θεωρείται καθοριστική για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Τα όπλα που εντοπίστηκαν στο χωριό μετά το διπλό φονικό έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζονται εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής.

Συνεχίζεται η έρευνα

Το τι έγινε με τη βόμβα που φέρεται να πυροδότησε το μακελειό στο χωριό, μπαίνει στο «μικροσκόπιο», με τις Αρχές να είναι σίγουρες πως ξέρουν ποιος κρύβεται από πίσω.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με τίποτα από ό,τι του καταλογίζουν και όποιος και να περνούσε από τον δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει ποιο είναι το παιδί μου. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη», λέει η μητέρα του 23χρονου που κατηγορείται για τη βόμβα.

Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι βέβαιος πως η οικογένεια των Κ. είναι πίσω από τη βόμβα».

«Το σπίτι ήταν σχεδόν τελειωμένο. Έλειπαν μόνο η κουζίνα και λίγες εργασίες. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από την έκρηξη είναι οι Κ. Σύμφωνα με όσα λένε στο χωριό, βόμβες φτιάχνει ένας Κ. που τον φωνάζουν ‘Ποντίκη’. Δεν ξέρω αν το κάνει αλλά έτσι λένε οι φήμες. Θεωρούν πως η περιοχή τούς ανήκει. Πιστεύω ότι ήθελαν να με διώξουν για να πάρουν το σπίτι το οποίο πωλείται από το 1990. Το σπίτι ήταν ερείπιο και το έφτιαξα από την αρχή με τα χέρια μου».

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη, κατασκευή πυρομαχικών και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της. Εξετάζουν με προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του αλλά και συγγενικών του προσώπων.