Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι η παρουσία της αστυνομίας θα παραμείνει στα Βορίζια Κρήτης, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό με δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και μέσα από τις απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να προκύψουν νέα στοιχεία και ενδεχομένως νέοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στο MEGA, η ΕΛ.ΑΣ. έχει στη διάθεσή της ψηφιακά πειστήρια που εξετάζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εμπλοκή κρατουμένου από σωφρονιστικό κατάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος, ανιψιός του 39χρονου θύματος, συνελήφθη και κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. «Διερευνάται πως βρέθηκαν στην κατοχή του οι εκρηκτικές ύλες», επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Η ίδια πρόσθεσε: «Οι δύο πλευρές δεν μας βοήθησαν αρκετά. Υπάρχουν άτομα που μας βοήθησαν αρκετά στην έρευνα. Μπορεί να μην έχουν καταθέσει στην αστυνομία, αλλά μας δόθηκαν πληροφορίες από άτομα που γνώριζαν περιστατικά».

Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, ερευνώντας ακόμη και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία της περιοχής.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού.