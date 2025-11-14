Τον γρίφο με τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας που εξερράγη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια Ηρακλείου, προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν ήδη συλλάβει τον 23χρονο ανιψιό του Φανούρη Καργάκη για το δεύτερο σκέλος, ο οποίος ωστόσο προβάλει το άλλοθι, ότι το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου βρισκόταν στο γλέντι ενός γάμου και μάλιστα επικαλείται και τις μαρτυρίες των Φραγκιαδάκηδων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, ένα επιβατηγό τύπου SUV, λευκού χρώματος, είναι το όχημα που χρησιμοποιεί ο δράστης, για να φθάσει στο σπίτι του Φραγκιαδάκη και να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου αποφαίνονται βάσει της συνδυαστικής επισκόπησης των κατασχεθέντων οπτικών υλικών, που προέρχονται από τις κάμερες ασφαλείας της οικίας του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη και από σπίτι πλησίον της οικίας με τη βόμβα, ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από την στιγμή που καταγράφεται το επίμαχο λευκό SUV να διέρχεται από τη γειτονική οικία του Φραγκιαδάκη, έως την στιγμή της έκρηξης, είναι περίπου 6 λεπτά, χρόνος αρκετός όπως εκτιμούν, για να προλάβει ο δράστης να σταθμεύσει το αυτοκίνητο, να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, να τον πυροδοτήσει και εν συνεχεία να επιστρέψει στο όχημα και να φύγει.

Οι διωκτικές Αρχές όμως ερευνούν και την συμμετοχή στην πράξη της έκρηξης και ενός δεύτερου αυτοκινήτου, ενός 4Χ4 TOYOTA HILUX, το οποίο καταγράφεται να ακολουθεί το λευκό SUV τα επίμαχα λεπτά. Η έκρηξη σημειώνεται στις 22:34 τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, δηλαδή 6 λεπτά μετά τη διέλευση του SUV και ένα λεπτό μετά τη διέλευση του προαναφερόμενου 4Χ4. Είναι η χρονική στιγμή που κάμερα ασφαλείας καταγράφει μία έντονη λάμψη, ενώ σηκώνεται σκόνη στον αέρα.

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει, ότι στις 22:26 τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, δηλαδή 8 λεπτά πριν σημειωθεί η έκρηξη, κάμερα ασφαλείας από το σπίτι του Φανούρη Καργάκη καταγράφει ένα αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, που έρχεται από την πλατεία του χωριού, κάνει μία μικρή στάση έξω από την οικία του 39χρονου, αποβιβάζονται ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί, που μπαίνουν στο σπίτι, ενώ ο οδηγός παραμένει στο αυτοκίνητο και συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έναν άνδρα που περίμενε πεζός στο σημείο.

Το μικρό όχημα αποχωρεί, ο πεζός κατευθύνεται -σύμφωνα με πληροφορίες- σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο, όπου φέρεται να ανοίγει το πορτμπαγκάζ του λευκού επιβατηγού τύπου SUV, στο οποίο και επιβιβάζεται ακολούθως. Στις 22:28 ξεκινάει -όπως περιγράφεται- να κινείται μέσω του κάθετου δρόμου, δίπλα από την οικία του Φανούρη Καργάκη, προς το σημείο όπου τοποθετήθηκε η βόμβα. Ακολούθως, έπειτα από πέντε λεπτά, εμφανίζεται ένα σκούρου χρώματος 4Χ4 TOYOTA HILUX, το οποίο μπαίνει στα Βορίζια ερχόμενο από Ηράκλειο και στρίβει επίσης στο δρόμο που νωρίτερα είχε κινηθεί και το λευκό επιβατηγό.

Ο 23χρονος όπως είναι ήδη γνωστό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, γεγονός που σημαίνει, ότι από μέρους των διωκτικών και δικαστικών Αρχών οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλους δράστες, καθώς εκτιμάται ότι άλλος κατασκεύασε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και άλλος ή άλλοι έδωσαν εντολή για την έκρηξη. Υπάρχουν σαφείς υποψίες, που πλέον έχουν καταστεί κάτι σαν «κοινό μυστικό», σε όσους γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι αστυνομικοί κατάσχεσαν οπτικό υλικό από το κέντρο διασκέδασης του γάμου στο Γάζι, όπου είχε μεταβεί ο 23χρονος μαζί με θείο του, όμως αποφαίνονται, ότι από την επισκόπηση δεν προκύπτει φυσική παρουσία του νεαρού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.