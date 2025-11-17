Για την υπόθεση της βόμβας στα Βορίζια απολογείται σήμερα ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφορμή για τη σφοδρή διένεξη μεταξύ των δύο οικογενειών που οδήγησε στο αιματοκύλισμα στην περιοχή.

Οι κατηγορίες και η έρευνα

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας, χωρίς όμως να διαθέτει την εμπειρία ή τις τεχνικές γνώσεις για την κατασκευή της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τηλεφωνικές επικοινωνίες του 23χρονου και συγγενικών του προσώπων, με στόχο να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία για την οργάνωση και εκτέλεση της επίθεσης.

Ο οπλισμός και οι ταυτοποιήσεις

Αναφορικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, οι Αρχές εκτιμούν ότι απομακρύνθηκαν από πρόσωπα τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας μετά το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η χρήση έξι όπλων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί οι κάτοχοί τους. Ωστόσο, η ανεύρεση του οπλισμού θεωρείται καθοριστική για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Τα όπλα που εντοπίστηκαν στο χωριό μετά το διπλό φονικό έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζονται εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής.

Έλεγχοι κινητών στις φυλακές

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού. Οι συσκευές φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος, τα οποία κρατούνται για άλλη υπόθεση.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τα δεδομένα των τηλεφωνικών επικοινωνιών πριν και μετά την έκρηξη της βόμβας, θεωρώντας ότι ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης.