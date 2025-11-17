Ένα βίντεο που προσκόμισε σήμερα Δευτέρα (17/11) στην ανακρίτρια ο 23χρονος που κατηγορούνταν για τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια, φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ώστε να μείνει προς το παρόν εκτός φυλακής.

Ο 23χρονος Καργάκης είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό. Όπως είχε καταθέσει τόσο ο ίδιος, όσο και οι συγγενείς του, εκείνη την ώρα ο 23χρονος βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο στα Γαζί. Φωτογραφίες από το βίντεο αυτό δημοσίευσε η σελίδα patris.gr.

Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου και σήμερα κατά τη διάρκεια της απολογίας του παρουσίασαν τα πειστήρια, τα οποία σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν σε βάρος του 23χρονου, προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως, για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.