Το τερματισμό των «άστοχων χαρακτηρισμών» και των «αδικαιολόγητων συμψηφισμών» που βαραίνουν μια οικογένεια ήδη χτυπημένη από την απώλεια, ζητά με δημόσια δήλωση-ανακοίνωση ο συνήγορος των παιδιών και της μητέρας της δολοφονηθείσας στα Βορίζια Ηρακλείου, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη,

Ο κ. Απόστολος Πόντας τονίζει, ότι οι εντολείς του ουδέποτε υπήρξαν μέλη «εγκληματικής οργάνωσης» ή άτομα με παραβατική δράση, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις σχετικές αιχμές. Υπογραμμίζει πως τα παιδιά και η μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη είναι έτοιμοι να συμβάλουν σε κάθε επίπεδο στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η αλήθεια θα φωτίσει το πλαίσιο άμυνας μέσα στο οποίο ενήργησαν.

Αναλυτικά η δήλωση του Απόστολου Πόντα:

«Με αφορμή κάποιες ατυχώς συπεριληπτικές δηλώσεις και άτυπους συμψηφισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ειδικά ημέρες, ως συνήγορος της οικογένειας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Α) Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμεθα τους χαρακτηρισμούς της “εγκληματικής οργάνωσης” ή της εξομοίωσής μας με ανθρώπους καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα παραβατικούς και υπερβαίνοντες την έννομη τάξη. κανένα από τα μέλη της οικογένειάς μας τα οποία φέρονται εμπλεκόμενα στο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στα Βορίζια της Κρήτης δεν έχει επιδείξει κατά το παρελθόν συμπεριφορά που να συνάδει με τον χαρακτηρισμό του καθ’ έξη εγκληματία ή του συμμετέχοντος σε εγκληματική οργάνωση. Επομένως είναι ατυχείς οι ως άνω αδίκως συμψηφιστικοί χαρακτηρισμοί και ειδικά για τους εντολείς μου, που είναι τα παιδιά και η μητέρα της αδίκως δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι άδικοι και επιβαρύνουν την απώλειά τους.

Β) Οι εντολείς μου είναι πρόθυμοι να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διελεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ως εκ τούτου τις κρίσιμες αυτές στιγμές θα ήταν ορθότερο οι άδικοι χαρακτηρισμοί και οι αναίτιοι συμψηφισμοί να μην αποτελούν πρώτη επιλογή του δημόσιου διαλόγου και αν αφεθούν οι Αρχές να διεκπεραιώσουν το έργο τους ανεμπόδιστα και εις βάθος.

Αύριο Παρασκευή το βούλευμα για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη βόμβα

Εν τω μεταξύ, αύριο Παρασκευή (21/11) αναμένονται τα νεότερα για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου από τα Βορίζια, ανιψιού του 39χρονου δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που «πυροδότησε» τις αλυσιδωτές εξελίξεις με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες.

Ο 23χρονος έδωσε το «παρών» στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου που συγκλίθηκε την Πέμπτη, έδωσε τις εξηγήσεις του ενώπιον του Συμβουλίου και αύριο αναμένεται η έκδοση βουλεύματος περί της προφυλάκισης ή μη του νεαρού.