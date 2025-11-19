Ηχήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου για τα γεγονότα στα Βορίζια που οδήγησαν στον θάνατο του συζύγου της και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η χήρα του Φανούρη Καργάκη φέρεται, στην κατάθεσή της, να περιέγραψε με λεπτομέρειες τις θέσεις και τους ρόλους των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατά τη φονική συμπλοκή στην οποία σκοτώθηκε και ο σύζυγός της.

Οι ένοπλοι

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε πού βρίσκονταν οι ένοπλοι και τι όπλα κρατούσε ο καθένας, υποστηρίζοντας ότι πρόλαβε να δει πώς είχαν στηθεί και πώς κινήθηκαν

Πηγές υποστήριξαν στο Cretalive, ότι η χήρα επιμένει ότι είδε πολύ καλά τη διάταξη στον χώρο του αιματηρού συμβάντος των μελών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ποιοι κρατούσαν όπλα αλλά και τον τύπο των όπλων.

Σύμφωνα με την επεξεργασία του οπτικού υλικού από την Ασφάλεια Ηρακλείου, όπως αναφέρει επίσης το Cretalive, ο Φανούρης Καργάκης φαίνεται να αποχωρεί με το 4×4 από το σπίτι του στις 11:14. Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η κάμερα καταγράφει την κίνηση ενός τζιπ που κατευθυνόταν προς την έξοδο του χωριού, προς τον Ζαρό.

Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι που έκανε εκδρομή στην περιοχή και βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της ένοπλης σύγκρουσης. Η μαρτυρία του 60χρονου οδηγού είναι κρίσιμη καθώς κατέθεσε το ίδιο απόγευμα και περιέγραψε το πώς ξεκίνησαν τα γεγονότα και οι πυροβολισμοί.

Συνεδριάζει την πέμπτη το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 23χρονο

Tην Πέμπτη αναμένεται να συνεδριάσει, κατά πληροφορίες, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την περίπτωση του 23χρονου ανιψιού του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι η προφυλάκιση του είναι νομικά απαγορευτική, ενώ προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι ο εντολέας τους είναι αθώος και ότι επιστρέφοντας από τον γάμο στον οποίο ήταν προσκεκλημένος, πήγε στο σπίτι του που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Πηγές στο Cretalive ανέφεραν ότι ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, εισηγήθηκε στην πραγματικότητα εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να πρότεινε την καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Α.Τ. Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.