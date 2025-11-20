O στρατός του Λιβάνου συνέλαβε τον πιο ισχυρό βαρόνο ναρκωτικών της χώρας, τον Νουχ Ζαϊτέρ, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ανατολική περιοχή του Λιβάνου.

Ο διαβόητος έμπορος ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού στην κοιλάδα Μπεκάα», κοντά στην πόλη Μπάαλμπεκ, στα σύνορα με τη Συρία. Η περιοχή αυτή θεωρείται διαχρονικά προπύργιο της παράνομης καλλιέργειας και εμπορίας ναρκωτικών.

Ο Ζαϊτέρ είχε δημιουργήσει μια πραγματική «αυτοκρατορία» στην κοιλάδα Μπεκάα, ελέγχοντας την παραγωγή και εξαγωγή ουσιών όπως το captagon, ένα διεγερτικό που μοιάζει με αμφεταμίνη και έχει υψηλή ζήτηση στη Μέση Ανατολή.

Η λιβανική δικαιοσύνη είχε εκδώσει δεκάδες εντάλματα σύλληψης εις βάρος του, ενώ τον είχε ήδη καταδικάσει ερήμην σε πολλαπλές ποινές φυλάκισης για διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Κυρώσεις και διεθνείς διασυνδέσεις

Το 2023, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις στον Ζαϊτέρ και σε δύο ξαδέλφους του έκπτωτου Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατηγορώντας τους για συμμετοχή στη διακίνηση του captagon.

Το ναρκωτικό αυτό, που παραγόταν κυρίως στη Συρία πριν από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο, παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ζαϊτέρ «συνδεόταν με μέλη της οικογένειας Άσαντ και εμπλεκόταν στη διακίνηση του captagon στον Λίβανο και στη Συρία», γεγονός που ενίσχυσε τη διεθνή πίεση προς τις αρχές της Βηρυτού.

Η πορεία του Νουχ Ζαϊτέρ

Γεννημένος το 1977, από ισχυρή φατρία της κοιλάδας Μπεκάα, ο Ζαϊτέρ δεν έκρυβε τη δράση του. Είχε παραχωρήσει συνεντεύξεις σε διεθνή μέσα, ανάμεσά τους και στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας ανοιχτά για τις παράνομες δραστηριότητές του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Λιβάνου.