Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά αποστέλλοντας υπόμνημα με την επίκληση του δικαιώματος σιωπής ως υπόπτου.

Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποσταλεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα η υπόθεση του κ. Ξυλούρη προκειμένου να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφανθεί για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για απαξίωση των εργασιών της Επιτροπής και ζήτησαν τη βίαιη προσαγωγή του.

Όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, μέλη της Εξεταστικής, πλην του Αλεξάνδρου Καζαμία που παρέμεινε και καταψήφισε, αποχώρησαν από την ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ, για να μην νομιμοποιήσουν μια αυθαίρετη αντιθεσμική διαδικασία, όπως υποστήριξαν.

Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης «επικοινωνιακό σόου» τονίζοντας ότι «η πρόταση της ΝΔ είναι απολύτως καθαρή, στέλνει στην δικαιοσύνη την υπόθεση προκειμένου να αποφανθεί αν ασκείται νόμιμα από τον κ. Ξυλούρη το δικαίωμα της σιωπής».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, πρότεινε την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, τονίζοντας ότι «είναι κομβικό πρόσωπο στο σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ δεν έχει το δικαίωμα της σιωπής καθώς δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος και άρα δεν έχει νομικό έρισμα».

Παράλληλα, επικαλούμενη αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις, με τις οποίες εμφανίζεται ο κ. Ξυλούρης να εκτοξεύει απειλές εναντίον προσώπων, επεσήμανε ότι θα πρέπει άμεσα να κληθεί και να καταθέσει με αυτοπρόσωπη παρουσία για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο γαλάζιο αυτό σκάνδαλο και για τις προνομιακές σχέσεις που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Υπέρ της βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική τάχθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, υπογραμμίζοντας ότι με το υπόμνημα που κατέθεσε δεν αποδεικνύει ότι έχει λάβει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η άρνηση του μάρτυρα πιθανόν να συνιστά και το αδίκημα της απείθειας προς την Επιτροπή της Βουλής.

«Επιβεβαιώνεται η απαράδεκτη συμπαιγνία της κυβέρνησης και του μάρτυρα», επεσήμανε από την πλευρά του ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος προσθέτοντας ότι «είναι ένα ακόμα επεισόδιο της επιχείρησης συγκάλυψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο» και χαρακτήρισε «καταχρηστική την επίκληση διατάξεων του ποινικού κώδικα από τον κ. Ξυλούρη διότι ο ίδιος φαίνεται να μην έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου».

«Μέσα από τις επισυνδέσεις φαίνεται να είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την κυβέρνηση και υπουργούς της, να αποτέλεσε σημαντικό μέρος του κυκλώματος και να υπάρχουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό του. Όλα αυτά, για συγκεκριμένες πλευρές της υπόθεσης θα μπορούσαν να φωτιστούν μέσα από την κατάθεση του», τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Να δρομολογηθεί άμεσα η βίαιη προσαγωγή του πρότεινε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Χουσεϊν Ζεμπέκ, κάνοντας λόγο για «παρελκυστική τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας ώστε να κερδηθεί χρόνος για τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, ανέφερε ότι «ο κ. Ξυλούρης, ένα κομβικό πρόσωπο του σκανδάλου που απασχολεί την επικαιρότητα καλείται και πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή για αυτή την αμαρτωλή υπόθεση με τα πολλά πλοκάμια αλλιώς θα πρέπει να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την άρνηση του».

Ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ Γιώργος Ρούντας, χαρακτήρισε αδιανόητο να αρνείται να καταθέσει ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου και πρόσθεσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να αποφύγει την εμπλοκή της πολιτικής και τις σχέσεις των υπουργών Βορίδη, Αυγενάκη».

«Η στάση του κ. Ξυλούρη είναι μεγάλη θεσμική προσβολή για την Εξεταστική Επιτροπή και καθαρή απόδειξη ότι θέλει να απαξιώσει τη Βουλή», ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, προσθέτοντας ότι μέσα από τις επισυνδέσεις φαίνεται να δρα ως στέλεχος της ΝΔ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, υποστήριξε ότι «με την πρότασή της ΝΔ η εξέταση από την Επιτροπή του κ. Ξυλούρη πάει στις καλένδες για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, απαντώντας στις παρατηρήσεις και ενστάσεις που κατέθεσε η αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι «είναι υποχρέωση αυτονόητη να καταθέσει και να δώσει στοιχεία στην Επιτροπή ο κ. Ξυλούρης, όμως εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε ποινές, αλλά ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί».

«Ο μάρτυρας άσκησε ένα δικαίωμα και ο αρμόδιος εισαγγελέας μόνο θα αποφανθεί επ΄αυτού», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ