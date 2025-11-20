«Πριν κάτσει η σκόνη από την άρνηση του “Φραπέ” να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε ωμά την επιχείρηση συγκάλυψης, που ενορχηστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του για την ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου στη Βουλή.

Στη δήλωσή του με τίτλο: «Αδιανόητο αυτογκόλ του κυβερνητικού εκπροσώπου και ομολογία της συγκάλυψης που ενορχηστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι «η Νέα Δημοκρατία αρνείται την ενεργοποίηση των διατάξεων για τη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν θέλουν να τον ακούσει το πανελλήνιο να απαντά για τις προνομιακές του σχέσεις με τους υπουργούς και την πολιτική κάλυψη που του παρείχαν στις παράνομες ενέργειες του». «Ξέρουν», συνεχίζει, «ότι η κατάθεσή του θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο. Γι’ αυτό και σήμερα μεθόδευσαν τη μη κατάθεσή του με την επίκληση της σιωπής».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «το επιχείρημά τους ότι τον… στέλνουν στον Εισαγγελέα είναι προσχηματικό, γιατί το κρίσιμο είναι ο κ. Ξυλούρης να καταθέσει για τα πραγματικά γεγονότα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι απλά να ελεγχθεί για απείθεια». Υποστηρίζει ότι «επιχειρούν να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη γιατί τρέμουν την αλήθεια».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει εν κατακλείδι ότι «τον ρόλο του πρωθυπουργού ως ενορχηστρωτή της προσπάθειας συγκάλυψης δεν χρειάζεται να του τον αποδώσει η αντιπολίτευση. Του τον απέδωσε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης με την άρνησή του στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ να έρθει ο “Φραπές” στην Εξεταστική».