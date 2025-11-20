Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», ενημέρωσε την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν θα προσέλθει για κατάθεση όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Αντί της προσωπικής του παρουσίας, απέστειλε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, με το οποίο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την έρευνα.

Η απόφαση του κ. Ξυλούρη να μην παραστεί προσωπικά έρχεται σε μια περίοδο έντονου ενδιαφέροντος για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που αφορούν την κατανομή επιδοτήσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής θα εξετάσουν το περιεχόμενο του υπομνήματος και θα συνεχίσουν τη διαδικασία συλλογής στοιχείων από άλλους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα.