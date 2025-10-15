Σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκαν ο νυν αντιπρόεδρος του οργανισμού, Γεώργιος Ζαλίδης, και η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Τα όσα ανέφερε η κυρία Κουρμέντζα προκάλεσαν αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προέβησαν σε σχετικές δηλώσεις.

Πηγές ΝΔ: Στ. Κουρμέντζα: Με εντολή της κυρίας Τυχεροπούλου πληρώθηκαν 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ, μεταξύ αυτών και του «φραπέ”!

“Στην πληρωμή περισσότερων από 6.000 «δεσμευμένων» ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του περίφημου «φραπέ», προχώρησε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, κυρία Σταυρούλα Κουρμέντζα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «To «παράδοξο» είναι ότι οι κωδικοί αυτοί αφού πληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023 και μετά από λίγες ημέρες δεσμεύθηκαν και πάλι!»

«Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Σταυρούλα Κουρμέντζα, τα δεσμευμένα ΑΦΜ προέκυψαν από πολλαπλά αρχεία excel και περιλάμβαναν 7.786 κωδικούς. Η ίδια σημείωσε ότι τα συνέλεξε και έλεγξε για το αν είχαν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Στην κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η μάρτυρας τόνισε, ότι το 2022 είχαν ξεκινήσει οι άμεσες ενισχύσεις από την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που ζητούσε από τους δικαιούχους παραγωγούς των δεσμευμένων να καταθέσουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας για όσα δήλωναν. Δόθηκε, μάλιστα, παράταση προθεσμίας στην υποβολή δικαιολογητικών. «Όταν δόθηκαν τα αρχεία των δεσμεύσεων, δίπλα σε κάθε ΑΦΜ υπήρχε μια απόφαση ελέγχου» σημείωσε η μάρτυρας: «Μου είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ήταν προσωρινός διευθυντής τεχνικών ελέγχων) ότι έκανε ο ίδιος τον έλεγχο, ενώ απαγορεύεται. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Τυχεροπούλου και ο Θεοδωρόπουλος έκαναν μόνοι τους τους ελέγχους και δεν μου έδιναν τα αρχεία και τα δικαιολογητικά που ζητούσα». Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν και μια εβδομάδα αργότερα στις 29 Δεκεμβρίου ξαναδεσμεύτηκαν!».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σιωπή και υπεκφυγές της κας Κουρμέντζα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όλα καλώς καμωμένα φαίνεται ότι τα βρίσκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα με βάση την σημερινή της κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Παρά τη σοβαρότητα των ερωτημάτων που τέθηκαν ενώπιόν της, η κα Κουρμεντζά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε την έχει χαρακτηρίσει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα» αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσία αν και έχει μεγάλη πείρα, καθώς εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάνω από 20 χρόνια και αποτελεί, όπως η ίδια είπε, «το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων»».

Όπως αναφέρουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Σχετικά με ερωτήματα που αφορούσαν τη σχέση της με τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη, ανέφερε ότι έχουν «μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού ελάχιστα φιλική», παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται από τις νόμιμες επισυνδέσεις μιλάνε με χαρακτηριστική άνεση. Η ίδια τον αποκαλούσε «αφεντικούλη» της. Σχετικά με το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα με εντολή δέσμευσης ΑΦΜ την τελευταία ημέρα των πληρωμών του Οκτωβρίου 2025, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους αποκάλυψε ότι πράγματι έχουν πληρωθεί ΑΦΜ, τα οποία, ωστόσο, είναι λίγα, επομένως μικρό το κακό. Αναπάντητα έμειναν και τα ερωτήματα για τις ανεξέλεγκτες πληρωμές και τους απλήρωτους παραγωγούς, καθώς δεν διευκρίνισε αν είχαν προηγηθεί παρόμοια φαινόμενα τους προηγούμενους μήνες και αν πληρώθηκαν παραγωγοί χωρίς ελέγχους, ενώ με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες του τεχνικού συμβούλου».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε επίσης ότι «Η κ. Κουρμέντζα έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις στην κατάθεσή της. Από τη μια έλεγε ότι δεν γνωρίζει τις οικογένειες των Παπαδάκη και Γρύλου, από την άλλη φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο συγκεκριμένα για τους ελέγχους αυτών των οικογενειών. Από τη μία φαίνεται να δηλώνει ότι ο κ. Μπαμπασίδης δεν έπαιρνε επιδότηση, από την άλλη φαίνεται να μιλούσε στο τηλέφωνο για τα δικά του στρέμματα. Τέλος, είναι χαρακτηριστική η στοχοποίηση της κ. Τυχεροπούλου την οποία κατηγορούσε σε σειρά απαντήσεών της όταν η ίδια ασχολούνταν με τη δικαστική υπόθεση της κ. Τυχεροπούλου, προτείνοντας μάρτυρες και δείχνοντας αγωνία για την πορεία της μήνυσης που είχε κατατεθεί εναντίον της. Η άρνηση της κ. Κουρμέντζα να τοποθετηθεί στα δεκάδες ερωτήματα ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας και μεθοδεύσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προσπάθειά της να πείσει τους χιλιάδες αγρότες ότι όλα λειτουργούν ρολόι στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδεται από την πραγματικότητα» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: Σιωπή, αντιφάσεις και αλληλομαχαιρώματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή, αφήνει ακόμη πιο βαριά σκιά πάνω από το σκάνδαλο των παράνομων πληρωμών και της κακοδιαχείρισης στον Οργανισμό κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Η αυτοαναγορευθείσα ως «βαρύ πυροβολικό» των ελέγχων με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ερωτήματα για τις ευθύνες των «γαλάζιων» διοικήσεων και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πώς άλλωστε να απαντήσει, όταν από τις συνομιλίες με το «αφεντικούλι» της, τον άνθρωπο που την τοποθέτησε Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, προκύπτει μια συνεχής επικοινωνία μεγάλης οικειότητας και όχι «μια ελάχιστα φιλική σχέση», όπως η ίδια τη χαρακτήρισε. Η ομολογία της δε, ότι πληρώθηκαν ΑΦΜ χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους, συνιστά ευθεία παραδοχή θεσμικής εκτροπής και ύπαρξης σκανδάλου» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Είναι επίσης εξόχως αποκαλυπτική η αναφορά της στον κ. Ζαλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τη μάρτυρα, δεν έδωσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «Η κα Κουρμέντζα, μοιάζει να βρίσκεται σε «εντεταλμένη υπηρεσία» να αποδομήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών της Τυχεροπούλου και κατ’ επέκταση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η απόπειρα αποπροσανατολισμού αποκαλύπτει τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά για όσα αποκαλύπτονται καθημερινά σε απευθείας μετάδοση. Η αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποκαλυφθεί — και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ