Προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες έλαβε ο 29χρονος που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η ένταση ξεκίνησε στην οδό Ντελακρουά «επειδή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του». Ακολούθως ο 29χρονος πήγε σε γυμναστήριο της περιοχής, απέναντι από το σπίτι του και κοντά στο σημείο της επίθεσης, όπου φέρεται να τον ακολούθησε ο 58χρονος και να τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Ο δράστης τον καταδίωξε έως την οδό Σουλιέ, όπου κατέληξε το αιματηρό επεισόδιο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 58χρονο να κινείται με το λευκό αυτοκίνητό του στην οδό Σουλιέ, ενώ πίσω του τον ακολουθεί με μηχανάκι ο 29χρονος. Ο οδηγός χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ο νεαρός, φορώντας λευκό κράνος, κατεβαίνει και τον χτυπάει επανειλημμένα, πριν διαφύγει μέσα από κοντινό πάρκο. Στο βίντεο φαίνονται ακόμη δύο άτομα που πλησιάζουν, χωρίς όμως να παρέμβουν. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον δράστη «σε κατάσταση αμόκ».

Φίλος του κατηγορούμενου και άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτος, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού, ενώ ο 29χρονος προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος του 58χρονου προήλθε από ανακοπή, ωστόσο η σορός έφερε πολλαπλές κακώσεις σε αυχένα και πρόσωπο, καθώς και σπασμένο υοειδές οστό, ένδειξη έντονης πίεσης στην περιοχή.

Το ιστορικό του 29χρονου περιλαμβάνει σειρά βίαιων περιστατικών:

2022

Μάρτιος: Ξυλοδαρμός 35χρονου στον Νέο Κόσμο.

Οκτώβριος: Επίθεση σε δημοτικούς αστυνομικούς στην Ακρόπολη.

2023

Ιούνιος: Απειλή και εξύβριση υπαλλήλων μεταφορικής εταιρείας στον Ταύρο.

2025

19 Οκτωβρίου: Ξυλοδαρμός αλλοδαπού στον Νέο Κόσμο.

20 Οκτωβρίου: Επίθεση με κοπίδι σε τρεις Νιγηριανούς στον Νέο Κόσμο.

Νοέμβριος: Θανάσιμος τραυματισμός του 58χρονου οδηγού.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, ενώ η Εισαγγελία εξετάζει προσεκτικά όλα τα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.