Θέμα χρόνου ήταν να προκληθεί το κακό από τον 29χρονο που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, όπως προκύπτει τόσο από βίντεο που έχει αναρτήσει ο ίδιος στα social media, όσο και από το βίαιο παρελθόν του, καθώς δεν απασχολεί τις Αρχές για πρώτη φορά.

Ο 29χρονος που γνωρίζει πολεμικές τέχνες, φέρεται να έπιασε από το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού του αυτοκινήτου το κεφάλι του 58χρονου από τον αυχένα και το χτύπησε με μανία πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Το προφίλ του στα social media είναι γεμάτο με βίντεο από πυγμαχίες, ενώ και ο ίδιος συμμετείχε σε αγώνες πάλης. Οξύθυμος και παραβατικός, είχε το παρατσούκλι «Αετός» και από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει σε βάρος του τουλάχιστον τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμών.

Είχε επιτεθεί σε τρεις με κοπίδι πριν από έναν μήνα

Έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου 2025, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις ανθρώπους, γιατί το φορτηγό που οδηγούσε ο ένας εξ αυτών, χτύπησε κατά λάθος τον καθρέφτη του. Το ένα από τα τρία θύματα που δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές από τον 29χρονο νταή, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Live News, είπε: «Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω, είναι πως από το πέσιμο και από τις κλωτσιές και τις μπουνιές, δεν έχω συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι και είχα μώλωπες στο μάτι. Στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ».

Κι όλα αυτά για μία παρεξήγηση στον δρόμο. Για έναν σπασμένο καθρέφτη ο νεαρός βγήκε εκτός εαυτού, τους ακολούθησε και έξω από το σούπερ μάρκετ που σταμάτησαν, για να παραδώσουν το εμπόρευμα, τους επιτέθηκε κρατώντας κοπίδι. «Κι όπως κατέβηκε από το αμάξι, κράταγε και έναν σουγιά, δεν ξέρω εάν το ξέρετε, ένα κοπίδι. Του είπα “ηρέμησε, ρε φίλε. Να τα βρούμε. Σε έναν καφέ θα τα βρούμε”. Αλλά όχι, τα είχε βάλει με τον άλλον, τον συνάδελφο. Πάνω στον τσακωμό, κατά τύχη, του χτυπάει το χέρι που κράταγε το κοπίδι και του έπεσε το κοπίδι. Και ξεκινά και τον γρονθοκοπά και τον ρίχνει κάτω και τον χτύπαγε. Ανέβηκα εγώ πάνω να τον σώσω, να τον γλιτώσω και όπως τον τράβηξα για να τον πάρω τον άνθρωπο, άρχισε και μου έριχνε εμένα μπουκέτα» είπε ο μάρτυρας.

Τον χτυπούσε με τόση μανία στο πρόσωπο και το σώμα, που όταν κουράστηκε, άρχισε να τον κλωτσά στα πόδια. Τότε ήταν που μπήκε ο πατέρας του στη μέση, για να τους χωρίσει, αντιλαμβανόμενος πως ο γιος του ήταν σε κατάσταση αμόκ. «Και όρμηξε ο πατέρας του και άλλο ένα παιδί εκεί από το μαγαζί και τον διώξανε, τον πήραν από πάνω μου. Αλλιώς θα είχα μείνει εκεί. Δεν θα μιλάγαμε αυτήν την στιγμή. Ήταν σαν “λυσσασμένο” σκυλί. Η Αστυνομία που ήρθε, δεν μπορούσε να τον “κάνουν” καλά. Τέσσερις αστυνομικοί» συμπλήρωσε.

Αυτός ο άνθρωπος, έναν μήνα μετά, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, που δυστυχώς ήταν μόνος και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει, σε αντίθεση με το πρώτο περιστατικό που για καλή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον σταμάτησαν. «Και ήρθε ένας συνάδελφός μας, τρίτος συνάδελφος, για να πάρει το αμάξι να συνεχίσει τη δουλειά και του λέει “τι έκανες ρε στα παιδιά; Τι σου φταίξανε;” και όπως ήταν έτσι φεύγει από τους αστυνομικούς, τον πιάνει και τον άλλον και του ρίχνει δύο μπουκέτα. Κάτω και αυτός. Και οι αστυνομικοί δεν του είχαν βάλει χειροπέδες, δεν του είχαν βάλει τίποτα» συνέχισε.

Ο ίδιος νεαρός, μία μέρα πριν από αυτό το περιστατικό, στις 19 Οκτωβρίου, ξυλοκόπησε άγρια έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής χωρίς κανέναν λόγο. Ο 29χρονος είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Το βίαιο παρελθόν του

Δεν ήταν όμως μόνο τα παραπάνω περιστατικά, που αποδεικνύουν ότι ο 29χρονος είναι ένας άκρως επικίνδυνος άνθρωπος, που θα έπρεπε ίσως να είναι ήδη στη φύλακη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπή Live News, ο 29χρονος έχει συλληφθεί συνολικά οκτώ φορές, έξι για σωματικές βλάβες και απειλές και δύο για επικίνδυνη οδήγηση. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω περιστατικά: