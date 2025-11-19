Αντιμέτωπος με την κακουργηματική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 29χρονος ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί για την πράξη του σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Η στιγμή που ο 29χρονος επιτίθεται στον 58χρονο στον Νέο Κόσμο

Βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Live News καταγράφει καρέ-καρέ τη δολοφονική επίθεση στον Νέο Κόσμο, προκαλώντας σοκ για τη βιαιότητα και τη διάρκειά της. Η κάμερα ασφαλείας της περιοχής αποτυπώνει τη στιγμή που ο 29χρονος επιτίθεται ανηλεώς στο εγκλωβισμένο θύμα του.

Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη στον 58χρονο οδηγό αποδείχθηκαν μοιραία. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, ένας καβγάς στον δρόμο μετατράπηκε σε τραγωδία, με το θύμα παγιδευμένο στο αυτοκίνητό του και ανήμπορο να αντιδράσει.

Ο 29χρονος, γνώστης πολεμικών τεχνών, χτυπά με ακρίβεια και ένταση. Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν κατάφερε να τον συγκρατήσει ή να αποτρέψει το έγκλημα. Σύμφωνα με την ανάλυση του βίντεο, όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, σε μια δολοφονία που – όπως δείχνουν τα στοιχεία – έγινε κυριολεκτικά για το τίποτα.

Η στιγμή της επίθεσης

Στα πρώτα καρέ φαίνεται το αυτοκίνητο του θύματος να συγκρούεται με σταθμευμένα οχήματα και να ακινητοποιείται. Δύο μηχανές που το καταδιώκουν σταματούν λίγα μέτρα πίσω. Ο 29χρονος, που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία, πλησιάζει ψύχραιμα το όχημα και επιτίθεται.

Η επεξεργασία του βίντεο δείχνει πως ο δράστης καταφέρει 15 χτυπήματα στο κεφάλι μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο 58χρονος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ή να αμυνθεί. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του καταγράφονται στην κάμερα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον δράστη μετά την επίθεση, χωρίς όμως να καταφέρει να τον σταματήσει. Ο 29χρονος απομακρύνεται ατάραχος, ενώ άλλοι πολίτες σπεύδουν στο όχημα του θύματος για να προσφέρουν βοήθεια. Ο φίλος του δράστη, που συμμετείχε στην καταδίωξη, εγκαταλείπει λίγο αργότερα το σημείο.

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του 29χρονου

Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση έως ότου ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με τροχαίο ατύχημα που προηγήθηκε της συμπλοκής.

«Να περιμένουμε τα ιατροδικαστικά»

«Να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων» δήλωσε ο κ. Γλύκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακριβούς αιτίας θανάτου.

«Όταν δεν προκύπτει ξεκάθαρα από τι έφυγε αυτός ο άτυχος άνθρωπος, νομίζω ότι δεν μπορούμε να προδικάζουμε την ενοχή και μάλιστα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας οποιουδήποτε κατηγορουμένου» πρόσθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Ο ισχυρισμός για σπρέι πιπεριού και τροχαίο

Ο κ. Γλύκας ανέφερε ότι προηγήθηκε επίθεση από την πλευρά του θύματος, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκε σπρέι πιπεριού εναντίον του κατηγορουμένου. «Είναι ξεκάθαρο, φυσικά με σεβασμό στη μνήμη του θύματος, ότι έχει προηγηθεί επίθεση του θύματος στον θύτη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε χρησιμοποίηση σπρέι πιπεριού και μάλιστα στο πρόσωπο και στα μάτια του κατηγορουμένου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πιθανότητα εμπλοκής του οχήματος του 58χρονου σε τροχαίο πριν τη συμπλοκή. «Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια που δεν ξεπερνάει την έννοια της σωματικής βλάβης, της χειρότερης της επικίνδυνης, από την πλευρά του θύτη, υπάρχει το αυτοκίνητο του θύματος, έχει πέσει σε άλλα αυτοκίνητα, υπάρχει πρόσκρουση και μπορεί από αυτή την πρόσκρουση να είχαμε το επελθόν αποτέλεσμα» σημείωσε.

Ο συνήγορος κατέληξε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν «βασικούς υπερασπιστικούς ισχυρισμούς» που θα τεθούν υπόψη των αρχών μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη της δικογραφίας.

Το χρονικό του εγκλήματος στον Νέο Κόσμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από μια λογομαχία για προτεραιότητα στον δρόμο, στον Νέο Κόσμο, όταν ο 29χρονος, που οδηγούσε μηχανάκι, θεώρησε πως ο 58χρονος τον έκλεισε.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως αν κάποιος από τους δύο χτύπησε τον καθρέφτη του άλλου οχήματος. Ο 29χρονος αποχώρησε και πήγε στο γυμναστήριο της περιοχής, όπου, όπως φέρεται να είπε στον γυμναστή του, «έχω πολλά νεύρα, ήρθα να ξεδώσω λίγο».

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, βγαίνοντας από το γυμναστήριο, ο 29χρονος διαπίστωσε ότι ο 58χρονος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του με τρόπο που εμπόδιζε τη διέλευση της μηχανής του. Πλησίασε το παράθυρο του αυτοκινήτου για να του ζητήσει τον λόγο και, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο οδηγός τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού.

«Βγήκα από το γυμναστήριο και με έκλεισε. Πήγα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του να του ζητήσω τον λόγο. Εκεί με ψέκασε με σπρέι πιπεριού», φέρεται να είπε ο 29χρονος στην ομολογία του, μετά από ώρες ανάκρισης.

Ο νεαρός, σε κατάσταση οργής, καταδίωξε τον 58χρονο με το μηχανάκι του μέχρι την οδό Σουλιέ, όπου τον γρονθοκόπησε με μανία. Μάρτυρες αναφέρουν ότι χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι του θύματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είναι άτομο με επιθετική συμπεριφορά και γνώστης πολεμικών τεχνών, γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί τη σφοδρότητα των χτυπημάτων. Ο άτυχος οδηγός αιμορραγούσε από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του, ενώ υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Με αλλεπάλληλα στοχευμένα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, ένας 29χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών δολοφόνησε έναν 58χρονο άνδρα στον Νέο Κόσμο, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε στη μέση του δρόμου, όταν τα οχήματά τους συγκρούστηκαν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με τον καυγά να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο νεαρός επιτέθηκε με γροθιές, προκαλώντας θανατηφόρα τραύματα στο θύμα, το οποίο κατέρρευσε μπροστά στα μάτια περαστικών.

Ποινικό παρελθόν

Η βίαιη συμπεριφορά του 29χρονου δεν είναι πρωτοφανής. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχει σχηματιστεί εις βάρος του τρεις φορές δικογραφία για παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμών.

Το πιο πρόσφατο καταγράφηκε πριν από περίπου έναν μήνα, όταν επιτέθηκε σε οδηγό φορτηγού. Συγκεκριμένα, στις 20 Οκτωβρίου, ο 29χρονος φέρεται να χτύπησε τον οδηγό επειδή εκείνος είχε σπάσει κατά λάθος τον καθρέφτη της μηχανής του.

Ο δράστης πλησίασε το φορτηγό πεζός, εξύβρισε τον οδηγό και τον συνοδηγό και στη συνέχεια επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον οδηγό στο μάτι και στον ώμο. Στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση εναντίον τους, ισχυριζόμενος ότι εκείνοι του επιτέθηκαν πρώτοι.

Το επεισόδιο είχε κλιμακωθεί, καθώς στο σημείο έφτασε ο πατέρας του 29χρονου, αλλά και φίλος των άλλων δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα συμπλοκή. Ο 29χρονος φέρεται να χτύπησε και εκείνον, αποδεικνύοντας, σύμφωνα με τις αρχές, το προφίλ ενός ανθρώπου με έντονα επιθετικές αντιδράσεις.