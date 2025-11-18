Ο οδηγός, που υπέστη ανακοπή από τα χτυπήματα που δέχτηκε, μεταφέρθηκε γρήγορα στον «Ευαγγελισμό», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Το χρονικό

Οι περιγραφές για τα όσα έγιναν προκαλούν από αργά χθες το βράδυ οργή και θλίψη. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές. Αρχικά ήταν πίσω από το όχημα του 58χρονου. Κάποια στιγμή, υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι εφιαλτικά για τον οδηγό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα από τα άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές κατέβηκε και άρχισε να χτυπάει τον 58χρονο στο κεφάλι. Ο οδηγός κατέρρευσε και το αυτοκίνητό του κατέληξε πάνω σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.

Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες τρέχουν να βοηθήσουν τον 58χρονο, αλλά είναι ήδη πολύ αργά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA διακρίνεται το περιπολικό που έχει φτάσει στο σημείο της τραγωδίας και στο βάθος το αυτοκίνητο του θύματος. Γύρω από αυτό αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι της περιοχής που πλησίασαν για τις πρώτες βοήθειες.

Ο άτυχος οδηγός προσπάθησε να διαφύγει αλλά μπήκε σε δρόμο που κατέληγε σε αδιέξοδο. Οι δύο μηχανές που τον ακολουθούσαν, του απέκλεισαν κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Τρεις συλλήψεις

Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να έφυγαν από το σημείο και να συνελήφθησαν ώρες αργότερα. Πρόκειται για 2 Έλληνες και έναν αλβανικής υπηκοότητας. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη και ο πατέρας του ενός καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, εκείνος προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους έπιασε το κεφάλι του 58χρονου και το χτυπούσε με δύναμη στο τιμόνι. Όταν οι φερόμενοι ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας συνειδητοποίησαν το κακό που είχαν προκαλέσει, προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να κρύψουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές και πλέον βρίσκονται στα χέρια των Αρχών, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

«Υπάρχουν δύο πρόσωπα στα οποία εστιάστηκε η έρευνα της Αστυνομίας. Έναν νεαρό Έλληνα που έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αλβανικής καταγωγής:

«Έχει κατηγορηθεί και συλληφθεί πάλι για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει προκαλέσει σωματικές βλάβες».

Οι έρευνες συνεχίζονται όπως και η ανάλυση εικόνων από κάμερες ασφαλείας. Οι στενοί συγγενείς του 58χρονου και οι αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων στον Νέο Κόσμο παραμένουν συγκλονισμένοι.

