Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων τα οποία φέρεται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό του 58χρονου άνδρα, ο οποίος κατέληξε μετά το τροχαίο στον Νέο Κόσμο, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής λίγο πριν από το τροχαίο, οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν 3 άτομα τα οποία επέβαιναν σε 2 μηχανές και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον οδηγό γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο. Ένας από αυτούς δεν δίστασε να κατέβει από τη μηχανή, να γρονθοκοπήσει τον 58χρονο και έπειτα να του χτυπήσει το κεφάλι στο τιμόνι.

Πρόκειται για δύο Έλληνες, εκ των οποίων ο ένας είναι 21 ετών και ένας Αλβανός, 29 ετών.

Συνελήφθη ακόμα ο πατέρας ενός από τους συλληφθέντες, καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για έρευνα προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

«Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία»

Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, με το ένα να του έχει προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μάρτυρες υποστήριξαν σύμφωνα με το Mega ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες του δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονυο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Οι αστυνομικές αρχές χτενίζουν τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι και το αυτοκίνητό του είχε πέσει σε άλλα ΙΧ. Είδαν ότι είναι νεκρός και ξαφνικά είδαν ότι ήταν πολύ άσχημα χτυπημένος στο κεφάλι. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Επειδή τους είπε το ΕΚΑΒ ότι είναι πολύ «φρέσκα» τα χτυπήματα ξεκίνησαν την έρευνα. Μια μαρτυρία είπε ότι ο 58χρονος έκλεισε δύο νεαρούς βγαίνοντας από στενό και οι οποίοι κατέβηκαν αι τον έσπασαν στο ξύλο. Εν συνεχεία ο άνθρωπος πήρε το αυτοκίνητό του και πέθανε στο τιμόνι. Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία, αυτό ελέγχει η αστυνομία», ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής, Στ. Μπαλάσκας.

«Έχει τρία σοβαρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, εκ των οποίων το ένα έχει επιφέρει και σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με εγκληματική ενέργεια», συνέχισε.