Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει, όσα προηγήθηκαν του θανάτου του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο. Ο άνδρας, έχασε τη ζωή του όταν το όχημα, το οποίο οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου λίγο αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο, το θύμα να δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μηχανής πριν γίνει το τροχαίο

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ο 58χρονος πιθανόν να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά το τροχαίο δυστύχημα. Την κατάσταση περιπλέκει ωστόσο το γεγονός ότι ο 58χρονος έφερε χτυπήματα και ως εκ τούτου εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στο τροχαίο.

Τι αναφέρουν μάρτυρες

Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι, με το ένα να του έχει προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μάρτυρες υποστήριξαν σύμφωνα με το Mega ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια. Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες του δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονυο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Μετά από αυτό αναζητούνται οι επιβάτες της μηχανής με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές χτενίζουν τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι και το αυτοκίνητό του είχε πέσει σε άλλα ΙΧ. Είδαν ότι είναι νεκρός και ξαφνικά είδαν ότι ήταν πολύ άσχημα χτυπημένος στο κεφάλι. Κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Επειδή τους είπε το ΕΚΑΒ ότι είναι πολύ «φρέσκα» τα χτυπήματα ξεκίνησαν την έρευνα. Μια μαρτυρία είπε ότι ο 58χρονος έκλεισε δύο νεαρούς βγαίνοντας από στενό και οι οποίοι κατέβηκαν αι τον έσπασαν στο ξύλο. Εν συνεχεία ο άνθρωπος πήρε το αυτοκίνητό του και πέθανε στο τιμόνι. Έχουμε να κάνουμε με δολοφονία, αυτό ελέγχει η αστυνομία», ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής, Στ. Μπαλάσκας.

«Έχει τρία σοβαρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, εκ των οποίων το ένα έχει επιφέρει και σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η αστυνομία είναι κοντά στον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με εγκληματική ενέργεια», συνέχισε.