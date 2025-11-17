Θρίλερ στον Νέο Κόσμο καθώς ένας οδηγός που μεταφέρθηκε ημιθανής στο νοσοκομείο όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε σταθμευμένο Ι.Χ. διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο άτυχος οδηγός ηλικίας 58 χρονών, έπεσε με το Ι.Χ. του σε άλλο αυτοκίνητο επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο και οι περαστικοί που έσπευσαν να τον βοηθήσουν θεώρησαν πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας φαινόταν αρχικά να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν εντοπίστηκαν χτυπήματα στο κεφάλι του.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 58χρονος να δέχθηκε επίθεση λίγο πριν το ατύχημα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο ενδέχεται να τον είχαν γρονθοκοπήσει, γεγονός που διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Στον τόπο του δυστυχήματος, αξιωματικοί της Αστυνομίας συλλέγουν μαρτυρίες για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως υπήρξε κάποιου είδους συμπλοκή προτού το αυτοκίνητο προσκρούσει εν τέλει ακυβέρνητο σε σταθμευμένο Ι.Χ.