Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να τραυματιστούν δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στον κόμβο του Αλαγνίου στα Πεζά, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στη συνέχεια, ένα τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω στα δύο πρώτα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 52χρονος οδηγός του ενός οχήματος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της ΕΜΑΚ με τέσσερις άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέβησαν στην περιοχή, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στον άτυχο 52χρονο, ο οποίος είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Οι άλλοι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.