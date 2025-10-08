Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (07/10) στο Μενίδι, όπου μια 46χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 23:00, στη λεωφόρο Πάρνηθος, όταν – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Το όχημα βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας. Ωστόσο, η 46χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.