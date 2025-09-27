Ουρλιάζοντας και κλαίγοντας, μεταφέρθηκε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα τον 11χρονο Μάξιμο, αδυνατώντας ακόμη να συνειδητοποιήσει την τραγική έκβαση του δυστυχήματος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Λαδοχώρι, όταν ο 11χρονος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει το αυτοκίνητο της γυναίκας. Το σοκαριστικό περιστατικό, μάλιστα, έγινε μπροστά στα μάτια των γονιών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν. Όταν τη ρώτησαν για τα αίτια του δυστυχήματος, η ίδια δήλωσε:

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω το παιδί έφυγε. Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση και ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει την εκπόνηση έκθεσης αυτοψίας, ενώ θα εξετασθεί προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και θα ληφθούν καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, η οδηγός δεν φαινόταν να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και δεν χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.