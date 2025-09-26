Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας -και όχι μόνο- από τη θανατηφόρα παράσυρση του 11χρονου Μάξιμου το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Κάτοικοι της περιοχής και συμμαθητές του πηγαίνουν στο σημείο που έχασε τη ζωή του και του αποτίουν φόρο τιμής αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεράκια. Το αγοράκι παρασύρθηκε από 56χρονη οδηγό, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών, για να πάει στο σπίτι του. Η Αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο, που δείχνει πώς έγινε η τραγωδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η 56χρονη οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα. Επιβράδυνε το όχημά της λίγο πριν τη διάβαση, όμως την ώρα που το παιδί ξεκίνησε να διασχίζει τον δρόμο με τα πόδια, επιτάχυνε και το χτύπησε.

Εκείνη φαίνεται να αιφνιδιάστηκε στη θέα του παιδιού και να έκανε έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να παρασύρει το αγοράκι και να το εγκλωβίσει ανάμεσα από τη ρόδα του οχήματός της και την προστατευτική μπάρα. Η μητέρα του Μάξιμου που είδε το τρομακτικό τροχαίο να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της φώναζε σύμφωνα με μαρτυρίες «το παιδί μου, το παιδί μου». Τραγική ειρωνία, ότι η 56χρονη οδηγός είναι και αυτή μητέρα και μάλιστα διδύμων, κοντά στην ηλικία του Μάξιμου.

Η ίδια, η οποία κρατείται, είπε στους αστυνομικούς: «Έκοψα ταχύτητα για να περάσει το παιδί. Εκείνο όμως δεν ξεκίνησε. Πάτησα γκάζι για να φύγω και ξεκίνησε κι εκείνο ταυτόχρονα. Μπερδεύτηκα και πάτησα γκάζι αντί για φρένο. Τα έχασα». Οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέρα μεσημέρι στη γειτονιά τους. Όλοι κάνουν λόγο για έναν «άγγελο», ένα παιδί χαμογελαστό και πρόσχαρο και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. «Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και πικραμένοι που δε θα ξανά δούμε τον Μάξιμο», είπαν στην κάμερα του Star.

Το σχολείο του Μάξιμου σήμερα δε λειτούργησε εις ένδειξη πένθους για την τραγική απώλειά του.