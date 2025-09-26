Σοκ και θλίψη επικρατούν στην Ηγουμενίτσα μετά τον τραγικό θάνατο ενός 11χρονου μαθητή της Πέμπτης Δημοτικού, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε διάβαση πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο μετά τις 11:00, στην οδό 49 Μαρτύρων, σε μικρή απόσταση από την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο μικρός Μάξιμος είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το σχολείο λόγω αδιαθεσίας και περνούσε τον δρόμο από τη διάβαση, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη γυναίκα.

Οι γονείς του βρέθηκαν αμέσως στο σημείο, καθώς ειδοποιήθηκαν από παρευρισκόμενους. Ο πατέρας του παιδιού, συντετριμμένος, δήλωσε: «Απέναντι ακριβώς από το μαγαζί μου, στην διάβαση περνούσε τον δρόμο. Το αμάξι φταίει, διάβαση ήταν. Ούτε πατίνια ούτε τίποτα, το παιδί πήγε να περάσει και τον καβάλησε».

Η είδηση του θανάτου συγκλόνισε το σχολείο και την τοπική κοινωνία, όπου κάτοικοι άφησαν λουλούδια, κεριά και παιχνίδια στη μνήμη του 11χρονου.

Η 58χρονη οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ μετά την απολογία της στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η οικογένεια του παιδιού έχει χάσει στο παρελθόν ακόμη ένα μέλος σε τροχαίο, καθώς η θεία του μικρού είχε σκοτωθεί επίσης σε δυστύχημα στην άσφαλτο.