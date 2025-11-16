Τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου (16/11), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το περιστατικό συνέβη στο 3ο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών, κοντά στο ΚΤΕΟ, όπως αναφέρει το cyclades24.

Το δυστύχημα προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση δίκυκλης μηχανής με αγροτικό όχημα – φορτηγάκι. Από την πρόσκρουση, ο 82χρονος οδηγός της μηχανής, Γερμανός υπήκοος που διέμενε μόνιμα στο νησί, έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 80χρονος οδηγός του αγροτικού, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου. Την Κυριακή διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία.