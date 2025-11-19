Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό επεισόδιο στον Νέο Κόσμο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου οδηγού, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 29χρονος καθ’ ομολογία δράστης στους αστυνομικούς. Το περιστατικό, όπως προκύπτει, εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις, με αφορμή μια μικροσύγκρουση στο γυμναστήριο όπου πήγαινε ο 29χρονος. Εκεί, ο 58χρονος φέρεται να ακούμπησε τη μηχανή του δράστη, προκαλώντας λεκτική αντιπαράθεση και σύντομη καταδίωξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο 29χρονος επέστρεψε στο γυμναστήριο δηλώνοντας ότι θέλει να «γυμναστεί γιατί έχει νευριάσει πολύ με αυτό που συνέβη». Ωστόσο, λίγο αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος, μοιραίος γύρος της σύγκρουσης.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, περίπου 15 λεπτά αργότερα ο 58χρονος επέστρεψε στο σημείο, σταματώντας το αυτοκίνητό του μπροστά στη μοτοσικλέτα του και εμποδίζοντάς τον να αποχωρήσει. Τότε ξέσπασε νέο επεισόδιο, κατά το οποίο –σύμφωνα με την εκδοχή του δράστη– το θύμα του ψέκασε σπρέι πιπεριού και απομακρύνθηκε.

Ακολούθησε εκ νέου καταδίωξη. Όταν ο 58χρονος εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο στην οδό Σουλιέ, ο 29χρονος τον πλησίασε, τον ξυλοκόπησε βάναυσα, του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και του κοπάνησε το κεφάλι στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στη γνάθο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε. Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο, σε πλήρη αντιστοιχία με τον βίαιο ξυλοδαρμό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία καρδιάς. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό οίδημα, που συνδέεται με υπερτροφία καρδιάς και προκλήθηκε από έντονο ψυχολογικό και οργανικό στρες λόγω της επίθεσης.

Ο δράστης και οι έρευνες

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε ότι έδρασε μόνος του, με αποτέλεσμα οι τρεις Έλληνες που είχαν προσαχθεί να αφεθούν ελεύθεροι. Για έναν από αυτούς εξετάζεται αν θα ασκηθεί δίωξη, καθώς το μηχανάκι που χρησιμοποιήθηκε ήταν δικό του και το είχε δανείσει στον δράστη.

Για τον πατέρα του 29χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει τη μοτοσικλέτα, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα ασκηθεί δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Ο καθ’ ομολογία δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ ένας από τους φίλους του είχε κατηγορηθεί για ληστείες.

Ο 29χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Eagle», είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές για περιστατικά ξυλοδαρμών, το 2022, το 2023 και πρόσφατα.