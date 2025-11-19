Την δολοφονική μανία με την οποία ο 29χρονος Αλβανός υπήκοος χτύπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο σχολίασε ο Σταύρος Μπαλάσκας, επισημαίνοντας ότι ο δράστης χτυπούσε με τέτοια δύναμη, ώστε να σπάσει τα κόκαλα στο στέρνο του θύματος.

«Δεκαπέντε μπουνιές πυγμάχου, δυνατού παιδιού. Του θρυμμάτισε το στέρνο, ανείπωτο ξύλο. Το χέρι του είναι φονικό όπλο. Σπασμένα κόκαλα μέσα του», είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News. «Όπως λέει η νεολαία, χοντρό τσαμπούκι ο πυγμάχος Αλβανός, πολύ ξύλο όλη του τη ζωή και ο μπαμπάς του που πήγε να τον καλύψει, μπαμπάς είμαι κι εγώ, ίσως να κάναμε το ίδιο. Θέλω να το πω με ευγένεια, δεν μπορεί να φταίει ένας πατέρας. Αυτό το παιδί μεγάλωσε με καβγάδες, στο δρόμο, με μικροκλοπές, με κάτι χασισάκια, με τέτοιο στυλ, απρόσεκτα μπορώ να πω», δήλωσε ο αστυνομικός αναλυτής. Πρόσθεσε δε, ότι «η ουσία είναι, ότι αυτός ο τσαμπουκάς, μέχρι και τον φίλο του τον κολλητό έδειρε για ασήμαντη αφορμή. Την μπουνιά και την κλωτσιά τη σήκωνε για την πλάκα του».

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του 29χρονου, ότι πρώτα δέχτηκε επίθεση με σπρέι πιπεριού από το θύμα, ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε, ότι «λέει ψέματα, δεν υπάρχει σπρέι, δεν έχει βρεθεί. Ξέρω κάτι άλλο. Έχω μια μεγάλη πείρα και μέχρι το 1998 η υπηρεσία μας χρέωνε σπρέι. Άρα έχω κάνει χρήση. Πιστεύετε αν σας ρίξω και είστε πάνω σε μοτοσικλέτα θα με ακολουθείτε; Πιάνεις τα μάτια σου, βογκάς, πονάς».

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του νεαρού ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.