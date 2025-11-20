Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 19-21 βαθμούς στα βόρεια και τους 22-24 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το πρωί. Άνεμοι νότιοι 4-6 και από τη νύχτα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 16-22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το πρωί. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-19 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι 3-5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Άνεμοι νότιοι 4-6 και το βράδυ στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι νότιοι 4-6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία 16-24 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 4-6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 18-24 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τοπικά ισχυρές. Νεφώσεις με βροχές στις υπόλοιπες περιοχές. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι νότιοι 4-6, στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στα νότια.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι. Αραιές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα με πιθανές βροχές. Μεταφορά σκόνης στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι νότιοι 4-7 μποφόρ. Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου: Άστατος καιρός στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας. Θερμοκρασία σε αισθητή πτώση στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ, με εξασθένηση το απόγευμα.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου: Βελτιωμένος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.