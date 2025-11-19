Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρά φαινόμενα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα πρώτα χιόνια αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση έως και 12 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα βορειοδυτικά.

Σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, ο καιρός παραμένει έντονα άστατος στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες, ενώ απαιτείται προσοχή λόγω του μεγάλου όγκου νερού που αναμένεται να πέσει.

Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις έως το τέλος της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο βαρύς, με πιθανότητα ασθενών βροχών, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

«Την Πέμπτη, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα κινηθούν πιο ανατολικά, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται οι πρώτες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς η πολική αέρια μάζα θα φτάσει έως τη βόρεια Ελλάδα», δήλωσε ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στην Εύβοια. Θερμοκρασία 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 24 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παρόμοιο σκηνικό με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στα βόρεια. Θερμοκρασία 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία 16 έως 22 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 13 έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά, πιθανώς ισχυρές έως το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Νέα επιδείνωση στα δυτικά με ισχυρές καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς έντονες. Αφρικανική σκόνη στα ανατολικά και νότια. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου: Άστατος καιρός στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, τοπικές βροχές στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Θερμοκρασία σε πτώση, ιδιαίτερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.